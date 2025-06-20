توقعات بارتفاع أسعار النفط مع استمرار التوترات الإقليمية

كشفت توقعات جديدة صدرت عن بنك باركليز عن احتمالات زيادة سعر خام برنت إلى مستوى 85 دولاراً للبرميل في حالة تراجع صادرات إيران من النفط إلى النصف.

وأشار بنك باركليز، عبر مذكرة، إلى توقعاته بارتفاع أسعار الخام لأكثر من 100 دولار للبرميل في أسوأ السيناريوهات، والمتمثلة في اشتعال حرب أوسع نطاقاً مع طهران.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتاً أو 1.15 % إلى 77.58 دولاراً للبرميل خلال التداولات، بعد أن ارتفعت 0.3 % في الجلسة السابقة عندما شهدت الأسعار تقلبات شديدة أدت إلى انخفاضها بما وصل إلى 2.7 % خلال التعاملات.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو بمقدار 1.11 دولار أو 1.48 % إلى 76.25 دولاراً للبرميل، بعد أن سجل ارتفاعاً عند التسوية بنسبة 0.4 % في الجلسة السابقة التي انخفضت فيها الأسعار بنسبة وصلت إلى 2.4 %.

في سياق متصل، قال محللون في شركة Ritterbusch and Associates للاستشارات في مجال الطاقة في مذكرة: «لا تزال أسواق النفط في حالة ترقب، حيث لا يزال الصراع الإسرائيلي الإيراني يطرح مجموعة من علامات الاستفهام التي قد ترفع سعر خام برنت إلى 83 دولاراً للبرميل أو تدفعه إلى انخفاض حاد إلى حوالي 68 دولاراً».

وفي ذات السياق، قال محللون في شركة ING، عبر مذكرة: «أكبر مخاوف سوق النفط هو إغلاق مضيق هرمز».

وأضاف المحللون: من خلال هذا المضيق يمر نحو ثلث تجارة النفط العالمية التي يتم شحنها بحراً.

أي انقطاع كبير في هذه التدفقات كافٍ لرفع الأسعار إلى 120 دولاراً للبرميل.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي. جي في مذكرة «لا تزال هناك علاوة مخاطرة جيدة في السعر مع ترقب المتعاملين لمعرفة ما إذا كانت المرحلة التالية من الصراع الإسرائيلي الإيراني هي ضربة أمريكية أم محادثات سلام».

وقال بنك جولدمان ساكس، إن علاوة المخاطر الجيوسياسية التي تبلغ حوالي 10 دولارات للبرميل لها ما يبررها بالنظر إلى انخفاض الإمدادات الإيرانية ومخاطر من اضطراب أوسع نطاقاً قد يدفع خام برنت فوق 90 دولاراً.