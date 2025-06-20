توقعات بوصول الذهب إلى 4 آلاف دولار قبل نهاية العام

يتوقع الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الاستثمارات «دابل لاين كابيتال» سوقاً صعودية للذهب خلال الفترة القادمة، مع زخم المشتريات المؤسسية وسط تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

وقال الملياردير جيف جوندلاش خلال مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» إن الذهب يُعد أحد أبرز المستفيدين من التطورات الأخيرة في الأسواق، مضيفاً أنه «فئة الأصول الوحيدة التي تحقق أداءً قوياً هذا العام»، متوقعاً تسجيل مستوى 4 آلاف دولار قبل نهاية العام.

وأوضح المستثمر الأمريكي أن الطلب على الذهب يعكس ثقة المستثمرين في المعدن الأصفر كملاذ آمن وسط التقلبات الاقتصادية والمالية العالمية.

وأظهر استطلاع لمجلس الذهب العالمي هذا الأسبوع، أن 95% من المشاركين يعتقدون أن احتياطيات الذهب العالمية للبنوك المركزية ستزداد خلال الاثني عشر شهراً القادمة.

هذا وارتفعت أسعار الذهب، أمس، مع دخول الصراع بين إسرائيل وإيران يومه السابع، وسجل البلاتين أعلى مستوى في أكثر من 10 سنوات وسط توقعات بنقص الإمدادات.

وخلال التداولات ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 3371.15 دولاراً للأوقية (الأونصة). فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 3388.60 دولاراً.

وغالباً ما يستخدم الذهب كملاذ آمن لحفظ القيمة في أوقات الضبابية الجيوسياسية والمالية.