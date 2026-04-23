النفط يرتفع و«برنت» فوق 100 دولار مجدداً

عززت أسعار النفط مكاسبها، أمس، مدفوعة بتصاعد التوترات في مضيق هرمز عقب تقارير عن تعرض سفن شحن لإطلاق نار، إلى جانب منح واشنطن مهلة قصيرة لطهران من أجل التوصل إلى اتفاق.



وخلال التعاملات ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم يونيو 2.25% أو ما يعادل 2.24 دولار إلى 100.72 دولار للبرميل، وزادت أسعار عقود خام «نايمكس» الأمريكي تسليم يونيو 2.35% أو ما يعادل 2.12 دولار إلى 91.79 دولاراً للبرميل.



وذكرت تقارير أن 3 سفن حاويات على الأقل تعرضت لإطلاق نار في مضيق هرمز، فيما أعلنت البحرية الإيرانية أنها صادرت سفينتين، وذلك رغم إعلان الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى.



وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 4.5 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي.