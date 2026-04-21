العملات المستقرّة ترسخ مكانتها أحد المكوّنات الرئيسية في أسواق الأصول الرقمية

أكدت «برج إكس»، شركة الوساطة وحفظ الأصول الرقمية المنبثقة من الإمارات، والمرخّصة من سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لأبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، أن العملات المستقرّة رسخت مكانتها بوصفها أحد المكوّنات الرئيسية في الأسواق العالمية للأصول الرقمية، بعدما تجاوز حجم المعاملات التي عالجتها 33 تريليون دولار في عام 2025 وحده، فيما تخطّت القيمة السوقية الإجمالية لهذا القطاع 300 مليار دولار. ويعكس هذا النمو المتسارع اتساع دور هذه العملات باعتبارها بنية مالية أساسية لأسواق الأصول الرقمية ولحركة رؤوس الأموال على مستوى العالم.

وأعلنت الشركة عن تعزيز باقة خدماتها، بما يوسّع على نحو أكبر السبل المتاحة أمام العملاء لاستخدام العملات المستقرة عبر شبكات متعدّدة من سلاسل الكتل، في إطار أنشطتها المنظّمة.

وفي هذا السياق، برزت دولة الإمارات باعتبارها واحدة من أسرع المراكز نمواً في العالم في مجال الأنشطة المنظمة المرتبطة بالأصول الرقمية، مع تزايد استخدام العملات المستقرّة في قنوات المدفوعات، ومنصات التداول، وعمليات الخزينة في أنحاء المنطقة.

ومن خلال توسيع نطاق الربط الشبكي للعملات المستقرة، تعزّز «برج إكس» أنشطتها المنظّمة، بما يتيح للعملاء تنفيذ معاملاتهم عبر شبكات متعددة من سلاسل الكتل، ضمن إطار امتثالي متوافق مع النظام المالي في الإمارات.

وفي إطار هذا التوسّع، تتيح «برج إكس» الآن تحويلات العملات المستقرّة عبر سلاسل متعدّدة، من خلال عدد من أكثر شبكات سلاسل الكتل استخداماً على مستوى العالم، بما يمنح العملاء مرونة أوسع في حركة رؤوس الأموال عبر أسواق الأصول الرقمية.

وقال عمر عباس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصّة «برج إكس»: أصبحت العملات المستقرّة العمود الفقري لتسوية الأصول الرقمية. ومن خلال توسيع الدعم عبر هذه الشبكات، تعمل «برج إكس» على بناء البنية التحتية التي تتيح انتقال رؤوس الأموال بسلاسة عبر منظومات سلاسل الكتل، مع الحفاظ على انسجام كامل مع الإطار التنظيمي الذي أرسته سلطة تنظيم الخدمات المالية.

ويعزّز التوسّع في البنية التحتية للعملات المستقرّة قدرة «برج إكس» على خدمة شريحة واسعة من المشاركين في السوق، بما يشمل المستثمرين الأفراد، والعملاء من المؤسسات، والمشاركين في سوق التداول خارج المنصّة OTC.

وبفضل قنوات سلسة للدخول والخروج بالدرهم الإماراتي عبر «زاند بنك»، وخدمات حفظ آمنة للأصول الرقمية ترتكز على «فايربلوكس»، فضلاً عن الربط مع أبرز مزوّدي السيولة العالميين، تُمكّن «برج إكس» عملاءها من تنفيذ معاملاتهم بسلاسة، بما يربط بين النظام المصرفي في دولة الإمارات وأسواق الأصول الرقمية العالمية، وذلك من خلال خدماتها المنظّمة.