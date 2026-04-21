الأسواق العالمية تأبى الخروج من «دائرة الضغط»

لم تستطع الأسواق العالمية الخروج من دائرة الضغط بسبب التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، رغم تجدد ⁠التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي ونتائج الشركات القوية. ففي «وول ستريت»، تراجع مؤشر «​داو ‌جونز» ​الصناعي بنسبة 0.39%. وانخفض مؤشر ⁠ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.44 %، ونزل مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة ​0.41 %.

كذلك تراجعت الأسهم الأوروبية مواصلة خسائر الجلسة ​السابقة، رغم التفاؤل التقارير التي ذكرت أن مفاوضات السلام في الشرق الأوسط لا تزال جارية مع اقتراب الموعد النهائي لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة. وتراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.60 %، ونزل «⁠ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.87 %، وانخفض مؤشر «فاينانشال تايمز» البريطاني بنسبة 1.05 %، وهبط مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 1.14 %.

وفي طوكيو، أغلق مؤشر «نيكاي» الياباني على ​ارتفاع، حيث صعد بنسبة 0.89%، فيما تخلى المؤشر ⁠«توبكس» الأوسع نطاقاً عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضاً 0.18%.

وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة ‌بالرقائق الإلكترونية، إذ صعد سهما ‌«طوكيو إلكترون» و«أدفانتست» 3.46% و0.37% على الترتيب. وقفز سهم ​شركة «كيوكسيا هولدنجز» ‌7.31%، وارتفع ​سهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة ⁠في مجال التكنولوجيا، 8.53%. وقال تاكاماسا إيكيدا، كبير مديري المحافظ الاستثمارية في جي. سي. آي لإدارة الأصول: قد ​تكون ⁠السوق متفائلة للغاية ⁠بشأن تداعيات الحرب. هناك قلق بشأن تأثير اضطراب سلسلة التوريد.



