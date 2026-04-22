38 مليار دولار قيمة مختبر الذكاء الاصطناعي التابع لجيف بيزوس

أفادت تقارير صحفية بأن مختبر الذكاء الاصطناعي التابع لجيف بيزوس يقترب من جمع تمويل جديد بقيمة 10 مليارات دولار، في جولة قد ترفع تقييم الشركة الناشئة «Project Prometheus» إلى نحو 38 مليار دولار، وفقاً لما نقلته صحيفة «فايننشال تايمز» عن مصادر مطلعة.

ويأتي هذا التمويل في ظل موجة اهتمام قوية من المستثمرين بشركات الذكاء الاصطناعي، مع تزايد الاستثمارات التكنولوجية، التي تعيد تشكيل قطاعات الأعمال المختلفة.

وتركز الشركة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الهندسة والتصنيع، بما يشمل الحواسيب والسيارات وحتى قطاع الفضاء، ويعد جيف بيزوس من المستثمرين الأوائل في المشروع، كما يقود جهود جمع التمويل إلى جانب الشريك التنفيذي فيك رام باجاج.