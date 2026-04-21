إيلون ماسك يشتري أسهم بـ 1.4 مليار دولار في «سبيس إكس» خلال 2025

رفع إيلون ماسك حصته في شركة «سبيس إكس» خلال العام 2025، عبر شراء أسهم بقيمة 1.4 مليار دولار من موظفين حاليين وسابقين، وفقاً لما أورده تقرير «ذا إنفورميشن».

وأشار التقرير إلى أن عملية الشراء الثانوية، التي تمت عبر صندوق ماسك الاستثماري، كُشف عنها ضمن مسودة نشرة الاكتتاب السري للشركة.

وفي سياق متصل، وافقت «سبيس إكس» الشهر الماضي على خطة حوافز تمنح ماسك نحو 60 مليون سهم إضافي، في حال ارتفعت القيمة السوقية للشركة من 1.1 تريليون دولار إلى ما يصل إلى 6.6 تريليون دولار، بالتزامن مع تنفيذ خطة طموحة لإنشاء مراكز بيانات في الفضاء لتوفير قدرات حوسبة لمطوري الذكاء الاصطناعي.

أفادت تقارير بأن أسهم الحوافز الممنوحة لإيلون ماسك في «سبيس إكس» ستُستحق تدريجياً مع ارتفاع القيمة السوقية للشركة بمقدار 500 مليار دولار في كل مرحلة، وفقاً لما ذكره موقع «ذا إنفورميشن».

وكانت «سبيس إكس» قد تقدمت بشكل سري بطلب للإدراج في الولايات المتحدة خلال مارس آذار، فيما أشارت تقارير سابقة إلى أن الشركة حققت أرباحاً تُقدّر بنحو 8 مليارات دولار خلال العام الماضي، على إيرادات تراوحت بين 15 و16 مليار دولار.

وفي إطار هيكل الطرح المرتقب، تخطط الشركة لاعتماد هيكل أسهم مزدوج الفئة، يمنح حاملي الأسهم من الفئة «B» عشرة أصوات لكل سهم، مقابل صوت واحد فقط لأسهم الفئة «A» المطروحة للمستثمرين، ما يعزز سيطرة ماسك وعدد محدود من المطلعين على قرارات الشركة.