مساهمو دانة غاز يقرون رفع التوزيعات 18 % إلى 6.5 فلوس للسهم

وافق مساهمو دانة غاز، على توزيع أرباح نقدية بواقع 6.5 فلوس للسهم الواحد عن كامل السنة المالية 2025، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة، بما يمثل ارتفاعاً 18 % مقارنة مع التوزيعات العام السابق.

وتجسد الزيادة في التوزيعات قوة المركز المالي لشركة دانة غاز، وذلك بفضل مرونة عملياتها التشغيلية واعتماد نهجٍ متوازن في التعامل مع المستجدات الجيوسياسية الراهنة.

وقال حميد ضياء جعفر، رئيس مجلس الإدارة: «تجسد الموافقة على الزيادة في التوزيعات مرونة أعمالنا واستمرار التزامنا بالانضباط المالي، مدعومةً بتحسن أسعار النفط.

وحين انعقد اجتماع مجلس الإدارة في مارس، تبنى المجلس نهجاً حذراً في ضوء الظروف الجيوسياسية السائدة آنذاك. وتعكس هذه التوزيعات البالغة 6.5 فلوس، تحسن الظروف السائدة وتعاظم وضوح الرؤية المستقبلية، وتحظى هذه التوزيعات بدعمٍ كاملٍ من مجلس إدارة الشركة.

وأضاف أننا نحرص على مواصلة نهجنا التصاعدي في توزيع الأرباح بما يتماشى مع قدرتنا على توليد تدفقات نقدية مستدامة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على المرونة المالية اللازمة لدعم أهداف نمونا على المدى الطويل».