تيم كوك يودّع قيادة أبل في سبتمبر بعد 14 عاماً

أعلنت "آبل" الاثنين أن تيم كوك سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي للشركة العملاقة في سبتمبر، على أن يخلفه جون تيرنوس، أحد المخضرمين في المجموعة.

وقال كوك في بيان "لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أكون الرئيس التنفيذي لشركة آبل وأن أحظى بالثقة لقيادة مثل هذه الشركة الاستثنائية".

وانضم كوك إلى "آبل" عام 1998، وتدرج في المناصب وساهم في دفع نجاحها كرئيس تنفيذي للعمليات حيث قام بتنسيق سلسلة التوريد المعقدة للشركة.

وتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة عام 2011 بعد مغادرة مؤسسها ستيف جوبز بسبب مشكلات صحية.

ويُنسب إلى كوك الفضل في توسيع خط إنتاج شركة آبل ورفع قيمتها إلى حوالى 4 تريليونات دولار بناء على قيمة أسهمها.

وكان كوك العقل المدبر للاستراتيجية التي جعلت الصين القاعدة التصنيعية الرئيسية لأجهزة آبل حيث يتم تجميع الغالبية العظمى من أجهزة آيفون.

وقال رئيس مجلس الإدارة المنتهية ولايته آرثر ليفينسون في بيان "لقد حولت قيادة تيم غير المسبوقة والمتميزة آبل إلى أفضل شركة في العالم".

أما تيرنوس الذي انضم إلى فريق تصميم منتجات آبل عام 2001 وأصبح نائبا أول لرئيس قسم هندسة الأجهزة على مدار العقدين التاليين فقال في البيان نفسه "بعدما أمضيت معظم حياتي المهنية في شركة آبل، كنت محظوظا بالعمل تحت قيادة ستيف جوبز وبأن يكون تيم كوك مرشدي".