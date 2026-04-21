شراكة بين «نتورك إنترناشيونال» و«ووكومرس» لتسريع التجارة الإلكترونية إقليمياً

أعلنت «نتورك إنترناشيونال»، شركة حلول المدفوعات، عن إبرام شراكة استراتيجية مع «ووكومرس»، إحدى منصات التجارة الإلكترونية مفتوحة المصدر. ستسهم هذه الشراكة في تمكين التجار في المنطقة من الوصول إلى حلول دفع سلسة وآمنة وملائمة لاحتياجاتهم المحلية، ما يعزز الاقتصاد الرقمي بشكل ملحوظ.

ومن خلال هذا التعاون، بات الآن بإمكان التجار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا دمج إمكانيات الدفع المتقدمة من «نتورك إنترناشيونال» مباشرة في متاجرهم الإلكترونية على منصة «ووكومرس» بسهولة وسرعة أكبر. يهدف هذا التكامل إلى تعزيز معدلات التحويل عبر الإنترنت، وبناء ثقة العملاء، وتحسين الكفاءة التشغيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الإلكترونية.

تتيح هذه الشراكة العديد من التحسينات الرئيسية المصممة خصيصاً لدعم التجار وتسريع تبني التحول الرقمي في جميع أنحاء المنطقة. ويمكن الآن اكتشاف وتثبيت حل الدفع القوي من «نتورك إنترناشيونال»، ‘N-Genius Online by Network for WooCommerce’، مباشرة من متجر «WooCommerce Marketplace». وسيظهر المكون الإضافي بشكل بارز ضمن واجهة إعدادات الدفع في «ووكومرس»، ما يتيح رؤية واضحة للتجار الذين ينشطون في البحث عن أحد مزودي خدمة الدفع أو يرغبون في تحسين بنيتهم ​​التحتية الحالية.

وقال مارتن بيتكوك، نائب الرئيس الأول للتجارة الإلكترونية وتجربة المستخدم الرقمية في «نتورك إنترناشيونال»: «تمثل شراكتنا مع «ووكومرس» خطوة مهمة في التزامنا بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. فمن خلال دمج حلولنا المتقدمة في الدفع بسلاسة في إحدى أشهر منصات التجارة الإلكترونية في العالم، نسهل على تجار المنطقة الوصول إلى معالجة آمنة ومحلية وفعّالة للمدفوعات. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في زيادة تبني التجارة الرقمية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز الشمول المالي للعديد من الشركات التي تعتمد بشكل كبير على النقد، فضلاً عن توفير تجربة دفع لا مثيل لها للمستهلكين في جميع أنحاء المنطقة».

من جانبه، قال كيفن وايلد، مدير شراكات الدفع في «ووكومرس»: «يسعدنا التعاون مع «نتورك إنترناشيونال» لتقديم أفضل حلول الدفع المحلية لتجارنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. يلبي هذا التكامل بين الجانبين احتياجات السوق الأساسية، بما يبسط عملية تفعيل الدفع، ويضمن لأصحاب متاجر «ووكومرس» خدمة عملائهم بكفاءة عالية من خلال خيارات دفع موثوقة ومتوافقة مع معاييرهم المحلية. ويؤكد هذا التزامنا بتوفير منصة قوية وفعّالة للشركات في جميع أنحاء العالم».

وأشارت دراسة أجرتها شركة «يورومونيتور إنترناشيونال» بالتعاون مع «إي زد دبي» إلى أن سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة شهد نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة، حيث وصل إلى حوالي 32.3 مليار درهم في عام 2024، مع توقعات بتجاوز 50.6 مليار درهم بحلول عام 2029.