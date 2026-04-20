آلاف الشركات الأمريكية تتقدم بطلبات لاسترداد الرسوم الجمركية

قدمت آلاف الشركات الأمريكية طلبات للحصول على الرسوم الجمركية غير القانونية التي جُمعت من قبل الحكومة، مع بدء العمل بنظام استرداد التعريفات، حسب ما أفادت وكالة «رويترز».

في فبراير، ألغت المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بموجب قانون مخصص لحالات الطوارئ الوطنية، ما شكل هزيمة قاسية للرئيس الجمهوري.

وقال متحدث باسم إدارة الجمارك وحماية الحدود، يوم الجمعة، إن الإدارة أنشأت نظاماً «يعالج عمليات استرداد الرسوم بكفاءة من المستوردين والوسطاء الذين سددوا الرسوم، وفقاً لأمر المحكمة».

ويأتي ذلك بعدما أفاد مسؤولون جمركيون في ملفات المحكمة بأنه حتى 9 أبريل، أكمل أكثر من 56 ألف مستورد الإجراءات اللازمة لاستلام المبالغ المستردة، بقيمة إجمالية قدرها 127 مليار دولار، أي ما يزيد على ثلاثة أرباع إجمالي المبالغ المستحقة للاسترداد.