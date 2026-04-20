هولندا ترصد 1.1 مليار دولار لتعويض ارتفاع أسعار الوقود

أعلنت الحكومة الهولندية، الاثنين، تخصيص أكثر من 950 مليون يورو (1.1 مليار دولار) لتعويض الشركات والأفراد عن ارتفاع أسعار الوقود منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت الحكومة في بيان إن «أسعار الطاقة يُتوقع أن تبقى مرتفعة في الوقت الراهن، حتى لو انتهى النزاع في الشرق الأوسط قريباً».

وأضافت أن «الأسر والشركات بدأت بالفعل تشعر بتداعيات ذلك»، مشيرة إلى أنها ستمنحها الأولوية ضمن حزمة أولى من الإجراءات بقيمة 627 مليون يورو.

كما سيتم توفير 340 مليون يورو إضافية عبر خفض بعض الرسوم على الشركات، على أن تُموّل هذه الخطوة من خلال زيادة الضرائب على بنود أخرى، ولا سيما الكحول.

وأفادت الحكومة بأنها فعّلت الاثنين المرحلة الأولى من خطتها الطارئة في حال حدوث نقص «وشيك» في الوقود، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام شحنات النفط الخليجية منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز.

وأكدت أنه لا يوجد حالياً نقص «حاد» في الوقود في هولندا، لكنها تعمل على تعبئة الجهات الحكومية والقطاع الصناعي تحسباً «لتدهور الوضع».