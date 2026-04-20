استمرار التوترات يبقي عوائد السندات الأمريكية في حالة ارتفاع

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية خلال تعاملات الاثنين، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز في ظل اقتراب انتهاء هدنة استمرت أسبوعين بين طهران وواشنطن.

وصعدت عوائد السندات لأجل عامين -الأكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة- بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 3.725%. كما زادت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 1.4 نقطة إلى 4.258%، فيما ارتفعت عوائد الديون لأجل 30 عاماً بنحو نقطة أساس واحدة إلى 4.894%.

وأعلنت إيران نهاية الأسبوع الماضي إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام حركة الملاحة التجارية، لكن هذه التطورات لم تدم طويلاً، إذ عادت طهران للسيطرة على المضيق مجدداً في عطلة نهاية الأسبوع.

ومن شأن استمرار إغلاق مضيق هرمز مع نهاية الهدنة بين واشنطن وطهران غداً، أن يسهم في تفاقم الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، ما يبدد آمال المستثمرين في خفض أسعار الفائدة.