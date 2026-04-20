باريس تستدعي إيلون ماسك للتحقيق في مزاعم مرتبطة بمنصة «إكس»

استدعت السلطات القضائية في باريس رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، في إطار تحقيقات تتعلق بمزاعم سوء استخدام المنصة، تشمل نشر محتوى يشتبه في كونه استغلالاً جنسياً للأطفال، إضافة إلى مواد مفبركة باستخدام تقنيات التزييف العميق.

وأفاد مكتب النيابة العامة في باريس بأنه تم توجيه استدعاء لكل من ماسك وليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية السابقة لمنصة «إكس»، للمثول في إطار «استجوابات طوعية»، فيما من المقرر الاستماع إلى شهادات عدد من موظفي المنصة خلال الأسبوع الجاري.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ماسك أو ياكارينو سيحضران شخصياً إلى باريس للمشاركة في التحقيقات.

وفي المقابل، لم يصدر أي تعليق من منصة «إكس» على استفسارات وكالة «أسوشيتد برس»، كما لم ترد شركة «إي ميد» التي تشغلها ياكارينو حالياً على طلبات التعليق الإعلامي.