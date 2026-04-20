تراجع حاد في صادرات الصين من المعادن النادرة إلى اليابان

شهدت صادرات الصين من المغناطيسات والمواد المصنوعة من المعادن الأرضية النادرة المتجهة إلى اليابان تراجعاً حاداً خلال شهر مارس، في ظل تصاعد التوترات في العلاقات بين البلدين.

ووفقاً لبيانات إدارة الجمارك الصينية الصادرة يوم الاثنين، انخفضت شحنات المغناطيسات بنسبة 17% مقارنة بشهر فبراير، لتسجل أدنى مستوى لها في تسعة أشهر عند نحو 184 طناً.

كما تراجعت شحنات المواد الوسيطة، بما في ذلك الأكاسيد، بنسبة تقارب 90% خلال الشهر ذاته، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ».

ويأتي هذا الانخفاض في وقت تشهد فيه العلاقات الصينية اليابانية تدهوراً ملحوظاً، عقب تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بشأن تايوان أواخر العام الماضي، ما دفع بكين إلى فرض ضوابط أكثر تشدداً على صادراتها الموجهة إلى طوكيو.

وتُعد المعادن النادرة واحدة من أبرز نقاط التوتر في العلاقات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، في ظل سعي الولايات المتحدة ودول أخرى لتقليل اعتمادها عل