«وول ستريت» تواصل الزخم المتواصل منذ 5 نوفمبر

غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات شهر ديسمبر، لتواصل الزخم المتواصل منذ 5 نوفمبر الناجم عن تفاؤل المستثمرين بدعم سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب للأسواق.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.18 %. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.15 %. وأضاف مؤشر ناسداك المركب 0.29 %.

وقفز «إنتل» بنسبة 5 % بعد تقاعد الرئيس التنفيذي بات جيلسنجر، بعد أربع سنوات من الأداء الضعيف في شركة صناعة الرقائق.

وصعد سهم «تسلا» بنسبة 3.2 % إلى 356.13 دولاراً، بعدما رفع ستيفن جينجارو المحلل لدى بنك «ستيفل»، هدفه السعري لسهم صانعة السيارات الكهربائية إلى 411 دولاراً من 287 دولاراً، وأكد على توصيته بالشراء.

وكان شهر نوفمبر هو أفضل شهر في عام 2024 لكل من مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500، حيث حقق المؤشران مكاسب بنسبة 7.5 % و5.7 % على التوالي خلال الفترة. وجاءت معظم المكاسب في مسيرة ما بعد الانتخابات بعد فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

كما سجل كلا المؤشرين أعلى مستوياتهما اليومية والختامية على الإطلاق في جلسة التداول المختصرة يوم الجمعة. وتداول مؤشر داو جونز لفترة وجيزة فوق 45000 للمرة الأولى على الإطلاق في جلسة الجمعة.

وكانت أسهم الشركات الصغيرة أيضاً رابحة في نوفمبر، حيث رأى المستثمرون أن المجموعة تستفيد من التخفيضات الضريبية المحتملة لترامب. وارتفع مؤشر راسل 2000 بأكثر من 10 % في الشهر، محققاً أيضاً أكبر مكسب شهري له هذا العام.