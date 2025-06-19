سويسرا تخفض الفائدة إلى الصفر.. والمركزي النرويجي يفاجئ الأسواق

خفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس استجابةً لتراجع التضخم، وضغوط ارتفاع قيمة الفرنك السويسري، وعدم اليقين الاقتصادي الناجم عن سياسة الإدارة الأمريكية التجارية غير المتوقعة.

وعقب اجتماع صناع السياسات الخميس، خفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى الصفر من 0.25%، كما كان متوقعاً على نطاق واسع.

ويعد هذا هو التخفيض السادس على التوالي لسعر الفائدة بعد أن بدأ البنك الوطني السويسري في خفض تكاليف الاقتراض في مارس 2024، بحسب «رويترز».

يأتي ذلك عقب تراجع معدل التضخم السنوي في مايو للنطاق السالب للمرة الأولى منذ 4 سنوات، دون مستهدف البنك المركزي الذي يتراوح ما بين 0% و2%، والذي يُعد معياراً لاستقرار الأسعار.

النرويج

خفض البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، وهو أول خفض لتكاليف الاقتراض منذ 5 سنوات، في قرار فاجأ معظم المحللين في الأسواق.

وقرر صناع السياسات خفض سعر الفائدة إلى 4.25% خلال اجتماعهم الخميس، بعدما أبقوه ثابتاً في مايو عند 4.5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.

ومن بين 26 خبيراً اقتصادياً شاركوا في استطلاع الرأي الذي أُجري في الفترة من 11 إلى 16 يونيو، توقع 23 منهم بقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 4.50%، بينما توقع 3 خفضه إلى 4.25%، بحسب «رويترز».

يأتي ذلك بعدما أرجأ صناع السياسات في بنك النرويج تنفيذ برنامج تيسير نقدي كان مقرّراً منذ فترة طويلة، وذلك في مارس الماضي، بسبب ارتفاع مفاجئ في أسعار المستهلك.