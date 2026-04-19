أوروبا تتجه للعمل «عن بعد» لتقليل استهلاك الوقود

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلاً عن وثيقة اطلعت عليها، أن المفوضية الأوروبية ستوصي للدول الأعضاء بتطبيق العمل عن بُعد وتقديم إعانات للنقل العام، لتخفيض استخدام الوقود الأحفوري في مواجهة صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة إن المفوضية ستقدم الأسبوع القادم سلسلة من الإجراءات لخفض الطلب، وتحسين كفاءة الطاقة، والمساعدة على التحول إلى الطاقة النظيفة، وتهدف هذه الخطوات إلى توفير إغاثة فورية من ارتفاع أسعار الطاقة.

وذكرت أن التوصيات تستند إلى التدابير التي نُفذت خلال أزمة الطاقة السابقة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهي جزء من الجهود المبذولة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة.

وبيّنت أن المفوضية أكدت ضرورة تشجيع الشركات على ضمان يوم واحد إلزامي على الأقل من العمل عن بعد كلما أمكن ذلك.

وتُعد التوصيات بخفض استهلاك النفط والغاز جزءاً من حزمة إجراءات لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، بما في ذلك تحول شبكة الطاقة إلى الكهرباء وزيادة التنسيق في شراء الوقود الأحفوري، ووفقاً للوثيقة، لا تزال هناك تدابير أخرى قيد التطوير، منها معالجة نقص وقود الطائرات