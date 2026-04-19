«أمريكان إيرلاينز» ترفض الاندماج مع «يونايتد إيرلاينز»

أعلنت شركة «أمريكان إيرلاينز» أنها ليست منخرطة في أي نقاشات أو مهتمة بأي مقترحات تتعلق باندماج محتمل مع شركة «يونايتد إيرلاينز».

وجاء هذا الموقف بعد تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لـ«يونايتد إيرلاينز» سكوت كيربي عرض على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة اندماج كبرى بين اثنتين من أكبر شركات الطيران في الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون في القطاع إن مثل هذا الاندماج من شأنه أن يثير مخاوف كبيرة تتعلق بقوانين منع الاحتكار، وقد يواجه اعتراضات من المستهلكين والمشرعين والمدعين العامين في الولايات، بحسب صحيفة وول ستريت غورنال.

وتتنافس الشركتان على مئات المسارات الجوية، بما في ذلك مطار أوهير الدولي في شيكاغو، حيث تخوضان منافسة قوية على بوابات الصعود وحصص الركاب، ما يجعل أي اندماج محتمل يتطلب على الأرجح عمليات تخارج كبيرة من بعض الأصول أو الخطوط.

وأكدت «أمريكان إيرلاينز» أن أي اندماج مع «يونايتد إيرلاينز» سيكون ضاراً بالمنافسة والمستهلكين، معتبرة أنه لا يتماشى مع نهج الإدارة الأمريكية تجاه القطاع ومبادئ قوانين مكافحة الاحتكار.

وتراجع سهم «أمريكان إيرلاينز» بنحو 1 % في تداولات ما بعد الإغلاق، بينما سجل سهم «يونايتد إيرلاينز» ارتفاعاً طفيفاً.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس الأمريكي لا يملك موقفاً أو رأياً بشأن الصفقة المحتملة.

ويرى مسؤولون تنفيذيون في قطاع الطيران أن ارتفاع أسعار الوقود قد يدفع نحو مزيد من الاندماجات، في ظل ضغوط مالية متزايدة على بعض الشركات. كما يؤكد سكوت كيربي أن شركات الطيران الأمريكية تحتاج إلى أن تصبح أكبر حجماً لتعزيز قدرتها التنافسية أمام شركات عالمية مدعومة حكومياً.

وتواجه «أمريكان إيرلاينز» بالفعل ضغوطاً في أرباحها مقارنة بالمنافسين، إلى جانب تزايد التوتر مع نقابات العمال.

كما يضيف التنافس الشخصي بين قيادات الشركتين بعداً إضافياً، إذ كان سكوت كيربي يشغل سابقاً منصب رئيس «أمريكان إيرلاينز» قبل أن يغادرها في 2016، لينتقل لاحقاً إلى «يونايتد إيرلاينز» ويصبح رئيسها التنفيذي في 2020.