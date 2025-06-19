الأسهم العالمية «حمراء» وسط استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط

تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية، الخميس، وسط توتر المستثمرين بسبب استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط والمخاوف من احتمال تدخل الولايات المتحدة في الصراع بين إيران وإسرائيل.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة إلى 537.23 نقطة.

واستمرت الهجمات الجوية الإسرائيلية والإيرانية في وقت أبقى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالم في حيرة من أمره حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى إسرائيل في شن غارات جوية على طهران.

وقال ترامب إن المسؤولين الإيرانيين يريدون إجراء محادثات، في حين ذكر تقرير لرويترز أن وزراء من الاتحاد الأوروبي من المقرر أن يجروا محادثات نووية مع إيران غداً الجمعة.

وأثر الصراع الدائر منذ أسبوع على أسعار النفط، وارتفعت خلال اليوم مما أدى لصعود أسهم قطاع الطاقة 0.7 بالمئة ليصبح الوحيد الذي يسجل مكاسب في أوروبا.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير الأربعاء. لكن رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول حذر من تضخم «كبير» متوقع مع اقتراب فرض رسوم جمركية أعلى على الواردات.

اليابان

تراجع المؤشر نيكاي في اليابان، متخلياً عن أعلى مستوى في أربعة أشهر، وسط مخاوف المستثمرين بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وأغلق المؤشر نيكاي على انخفاض بنسبة واحد بالمئة، منهياً سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام دفعت المؤشر إلى أعلى مستوى منذ 20 فبراير.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.6 بالمئة.

ودخل الصراع الإسرائيلي الإيراني يومه السابع، في حين أبقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالم في حيرة من أمره حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى إسرائيل في قصف المواقع النووية الإيرانية.

وقالت فوميكا شيميزو المحللة في نومورا «لا يزال التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط مؤثرا في ثقة المستثمرين، إذ يبدو أن الاتجاه الهبوطي يتسع».

وصعد 62 سهماً على المؤشر نيكاي بينما تراجع 159 سهماً. وسجل سهم تريند مايكرو أكبر الخسائر بالنسبة المئوية إذ هوى 8.4 بالمئة وتلاه سهم سكرين هولدنجز الذي هبط أربعة بالمئة.

وكان سهم نيبون ستيل من بين أكبر الرابحين، إذ صعد 2.3 بالمئة بعد استكمال استحواذ طال انتظاره على شركة يو.إس ستيل الأمريكية بقيمة 14.9 مليار دولار.