بنجلادش ترفع أسعار الوقود بسبب حرب إيران

أعلنت شركة بترول بنجلادش أنها ستزيد من إمدادات الوقود اعتبارا من، الأحد، لمواجهة الضغط المتزايد في سوق الوقود المحلي، بحسب ما قاله مسؤولون.

ونقلت صحيفة «دكا تريبيون» عن مصدر في المؤسسة القول، إنه يتم حاليا الترتيب لتوزيع كميات إضافية من الديزل والأوكتان والبنزين. ومن المتوقع أن ترتفع إمدادات الأوكتان بنسبة 20%، بينما قد تزيد حصص البنزين والديزل بنحو 10%.

وفي الوقت نفسه، دخلت أسعار الوقود المعدلة حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليل. وبموجب الأسعار الجديدة، ارتفعت الأسعار بواقع ما يتراوح بين 19 و20 تاكا للتر الواحد (الدولار يساوي حوالي 123 تاكا)، في خطوة يعتقد أصحاب محطات الوقود وشركات النقل أنها سوف تساعد في استقرار العرض والطلب.

وأفاد إخطار ⁠رسمي ​بأنه بعد ⁠الزيادة سيباع البنزين بسعر 135 تاكا (1.10 دولار) للتر، ارتفاعا من 116 تاكا، والديزل بسعر 115 تاكا والكيروسين بسعر 130 تاكا.

جدير بالذكر أن الديزل يمثل نحو 63% من إجمالي استهلاك الوقود في البلاد. وبالإضافة إلى تعزيز إمدادات الديزل، زادت السلطات من مخصصات الأوكتان والبنزين.

وقال مسؤولون ⁠إن الزيادة لا مفر ‌منها، ‌إذ أدى ارتفاع أسعار النفط ​الخام واضطرابات ‌سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف ‌الشحن والتأمين إلى زيادة نفقات الاستيراد في الأسابيع القليلة الماضية، وخاصة بعد قفزة أسعار النفط خلال ‌حرب إيران التي اندلعت منذ أكثر من سبعة أسابيع.

ويشكل ⁠ارتفاع ⁠فاتورة الوقود في بنجلادش، التي تعتمد بشكل كبير على الوقود المستورد، ضغطا على احتياطيات النقد الأجنبي الضعيفة بالفعل في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وتنضم بنجلادش بذلك إلى عدد متزايد من الدول التي تعدل ​أسعار الوقود المحلية ​بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية.