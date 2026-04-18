مخاوف الإمدادات تبدد مكاسب النفط في أسبوع

بددت أسعار النفط مكاسبها التي ارتبطت بتصاعد المخاوف بشأن الإمدادات في ظل تداعيات الحرب وإغلاق مضيق هرمز، لتسجل خسائر قويّة جديدة هذا الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» بأكثر من 5% لتسجل عند تسوية تعاملات الجمعة 90.38 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 95.2 دولاراً للبرميل بنهاية الأسبوع الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 13.17% لتسجل عند تسوية تعاملات الجمعة 83.85 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 96.57 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي.

جاءت تلك الخسائر بعد إعلان إيران عن أن مضيق هرمز «مفتوح بالكامل» خلال وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، ما أثار الآمال في تخفيف الاضطراب الهائل في الإمدادات.