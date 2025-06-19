ماذا فعل هاكرز مؤيدون لإسرائيل في أكبر بورصة عملات رقمية بإيران؟

سرقت مجموعة هاكرز مؤيدة لإسرائيل ما يقارب 90 مليون دولار من بورصة العملات الرقمية الإيرانية "نوبتكس"، في هجوم إلكتروني استهدف أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في إيران، وفقاً لما نشرته سي إن إن نقلاً عن عدة شركات متخصصة في تتبع العملات المشفرة.

وأعلنت مجموعة " Predatory Sparrow" أو "العصفور المفترس" المتخصصة في الهجمات الإلكترونية، مسؤوليتها عن هذا الاختراق، مشيرة إلى أن الهدف من الهجوم هو إضعاف إيران في ظل التوترات المستمرة مع إسرائيل، خصوصا بعد الضربات العسكرية الإسرائيلية على العاصمة طهران.

وفي بيان نشرته المجموعة على منصة "X" بالفارسية، قالت إن الهجوم استهدف بورصة نوبتكس بسبب استخدامها كوسيلة للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على إيران.

وأكد خبراء في الأمن السيبراني أن المهاجمين قاموا بنقل العملات المسروقة إلى محافظ رقمية لا يمتلكون السيطرة عليها، في خطوة غير مسبوقة قد تعني التخلص من الأموال المسروقة.

وردت بورصة نوبتكس بتأكيد الحادثة عبر بيان رسمي، أعلنت فيه تعليق العمليات كإجراء احترازي حتى إشعار آخر.

كما أكدت شركات تتبع العملات الرقمية مثل "إليبتك" و"تي آر إم لابز" عملية السرقة وتحويل الأموال الرقمية.

وفي تطور منفصل، شنت نفس المجموعة هجوما إلكترونيا على بنك سپه الإيراني الحكومي، مدعية أنها دمرت بياناته بسبب استخدام الحرس الثوري للبنك. ووجهت وكالة أنباء فارس تحذيرات من احتمالية تعطل خدمات البنوك، خاصة في محطات الوقود.

وأفاد مصدر محلي لـCNN بأن أجهزة الصراف الآلي في طهران توقفت عن العمل أو نفدت أموالها خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

تأتي هذه الهجمات في سياق تصاعد الحرب السيبرانية بين إسرائيل وإيران، حيث تتبادل الجانبان، أو من يمثلهم، هجمات إلكترونية تستهدف التجسس وتدمير البيانات لتحقيق مكاسب تكتيكية.

تُعرف مجموعة العصفور المفترس بأنها ناشطة منذ خمس سنوات في تنفيذ هجمات سيبرانية كبيرة على أهداف إيرانية، بينها مصنع للصلب ومحطات وقود، وتتهمها السلطات الإيرانية بالارتباط بإسرائيل رغم ادعاء المجموعة بأنها ناشطون إيرانيون معارضون.

وحذر خبراء أمن سيبراني، من بينهم حميد كاشفي، من أن هذه الهجمات قد تؤثر على المواطنين الإيرانيين العاديين، خصوصا في ظل اعتماد عدد كبير منهم على العملات الرقمية في ظل الأزمة الاقتصادية والحرب مع إسرائيل.