وكالة الطاقة: المخزونات الأوروبية من وقود الطائرات تكفي 6 أسابيع فقط



حذر فاتح بيرول، مدير وكالة الطاقة الدولية، من أن أوروبا قد تواجه نقصًا حادًا في وقود الطائرات خلال أسابيع، مع استمرار تعطل إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز نتيجة الحرب الأمريكية ضد إيران.

وأوضح في مقابلة مع "أسوشيتد برس"، الخميس، أن المخزونات الأوروبية من وقود الطائرات تكفي لنحو 6 أسابيع فقط، ما يعني احتمالية إلغاء بعض الرحلات الجوية قريبًا في حال استمرار تعطل الإمدادات.

وأكد فاتح بيرول، أن استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام شحنات النفط والغاز سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء عالميًا، مع تأثيرات متفاوتة بين الدول، حيث ستكون الدول الآسيوية الأكثر تضررًا في المرحلة الأولى لاعتمادها الكبير على إمدادات الشرق الأوسط.

وأضاف أن تداعيات الأزمة ستمتد لاحقًا إلى أوروبا والأمريكتين، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي سيضغط على النمو الاقتصادي ويرفع معدلات التضخم عالميًا.