النفط ينخفض وسط آمال خفض التصعيد بين أمريكا وإيران

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس وسط آمال ​في خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 94.49 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0021 بتوقيت جرينتش.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 90.59 دولاراً للبرميل.

ولم يسجل المؤشران تغيرا يذكر عند التسوية ⁠أمس الأربعاء.

وعبر البيت الأبيض أمس الأربعاء عن تفاؤله إزاء التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران، وحذر في الوقت نفسه من زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران إذا استمرت في مواقفها المتشددة.

وتسببت الحرب في أكبر اضطراب على الإطلاق للإمدادات العالمية من النفط والغاز بسبب عرقلة إيران لحركة المرور عبر المضيق الذي كان يمر ​عبره حوالي ⁠20 بالمئة من تدفقات النفط ⁠والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وفرضت الولايات المتحدة حصارا على السفن المغادرة من الموانئ الإيرانية، وقال جيشها إنه قطع تماما التجارة الداخلة والخارجة من البلاد عن طريق البحر.

وقال وزير ‌الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الأربعاء إن واشنطن لن تجدد إعفاءات سمحت بشراء بعض النفط الإيراني ​والروسي دون التعرض لعقوبات أمريكية.

في غضون ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 913 ألف برميل إلى 463.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 أبريل، بينما كان المحللون يتوقعون في ​استطلاع أجرته رويترز ارتفاعا ‌قدره 154 ألف برميل.