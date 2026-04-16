النفط يرتفع مع استمرار أزمة مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط، أمس، مع استمرار توقف حركة الشحن عبر مضيق هرمز، ما طغى على التفاؤل بشأن استئناف محتمل للمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب.

وخلال التعاملات صعدت العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم يونيو 1% أو ما يعادل 94 سنتاً إلى 95.73 دولاراً للبرميل، وزادت عقود خام «نايمكس» الأمريكي تسليم مايو 1% أو 91 سنتاً عند 92.19 دولاراً للبرميل.

وبعد مرور نحو 45 يوماً على إغلاق مضيق هرمز، لا تزال حركة الملاحة عبر المضيق متوقفة بشكل شبه كامل رغم الهدنة التي أُعلن عنها سابقاً، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز».

وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 6.1 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في العاشر من أبريل.