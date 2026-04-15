كوريا الجنوبية تحصل على 273 مليون برميل من إمدادات النفط بعيداً عن هرمز

رويترز

قال كانج هون سيك، كبير موظفي الرئاسة في جمهورية كوريا ​الجنوبية الشقيقة، الأربعاء، إن البلاد اتفقت على توفير 273 مليون برميل من ‌إمدادات النفط الخام ​من الشرق الأوسط وكازاخستان حتى نهاية العام، مشيراً إلى أن ذلك سيتم عبر مسارات بديلة لمضيق هرمز.

وأضاف كانج في إفادة صحفية، في أعقاب زيارته كازاخستان وسلطنة عمان والسعودية وقطر بصفته مبعوثاً رئاسياً خاصاً، أن كوريا الجنوبية اتفقت أيضاً بالحصول على 2.1 مليون طن من النافتا خلال الفترة ذاتها.

وقال: «سيتم توفير النفط الخام والنافتا هذه المرة تحديداً ⁠عبر طرق إمداد بديلة لا علاقة لها بإغلاق مضيق هرمز، وبالتالي ستسهم بشكل مباشر وملموس في استقرار الإمدادات المحلية».

وذكر أن السعودية وافقت على شحن نحو 50 مليون برميل من النفط الخام المخصص بالفعل لشركات كورية جنوبية عبر موانئ بديلة ‌بالقرب من البحر الأحمر في أبريل ومايو.

وأضاف أن الرياض تعهدت أيضاً بإعطاء أولوية لشركات كورية جنوبية في تخصيص وشحن 200 مليون برميل من النفط الخام بين يونيو ونهاية ‌العام، ووعدت بتوريد أكبر قدر ممكن من النافتا حتى نهاية العام، بما يشمل 500 ألف طن طلبتها الحكومة الكورية الجنوبية.

وأوضح أن كازاخستان ‌ستورد 18 مليون برميل من النفط ‌الخام، وأن عمان تعهدت بخمسة ملايين برميل من النفط الخام، و1.6 مليون طن من النافتا.

وأضاف أن النفط الخام الذي ​تم الاتفاق عليه سيكون ‌كافياً لعمليات الاقتصاد لأكثر من ​ثلاثة أشهر في ظل الظروف العادية استناداً ⁠إلى استهلاك العام الماضي، في حين أن كميات النافتا التي جرى الاتفاق عليها تعادل واردات نحو شهر واحد.

وقال إنه سيتم توريد النفط والنافتا عبر طرق إمداد بديلة لن تتأثر ​بإغلاق مضيق ⁠هرمز.

ووصف جولته بأنها مدفوعة ⁠بالحاجة الملحة لتوفير إمدادات الطاقة الرئيسية وسط ما سماه حالة طوارئ اقتصادية ناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وذكر أن كوريا الجنوبية اعتمدت على مضيق هرمز في 61 % ⁠من وارداتها من النفط الخام و54 % من وارداتها من النافتا العام الماضي، مضيفاً أن الحكومة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي إلى أن تتحسن الأوضاع في المنطقة.

وقال، إن رئيس كوريا الجنوبية لي جيه-ميونج عبر في رسائل إلى قادة الدول التي زارها عن قلقه البالغ إزاء إطالة أمد الصراع في الشرق الأوسط، وعن تضامنه ‌ودعوته إلى بذل جهود مشتركة لمعالجة أزمة أمن الطاقة.

وأجرت كوريا الجنوبية أيضاً محادثات مع السعودية وسلطنة عمان ومنتجين آخرين ​للنفط بشأن التعاون في مجالات مثل إنشاء خطوط أنابيب ومرافق لتخزين النفط بعيداً عن مضيق هرمز للتخفيف من مخاطر استمرار حصاره.

وقال كانج، إن من الممكن توسيع نطاق التخزين المشترك مع كبار منتجي النفط بعدما تم تخصيص تمويل إضافي لتوسيع مرافق التخزين المحلية، ما ​يسهم في استقرار الإمدادات.