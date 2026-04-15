5.6 مليارات دولار أرباح «بنك أوف أمريكا» بزيادة 16%

ارتفعت أرباح «بنك أوف أمريكا» بما يفوق التوقعات خلال الربع الأول من 2026، مدفوعة بتقلبات الأسواق العالمية التي حفزت نشاط التداول، مع ارتفاع صافي دخل الفوائد إلى 15.9 مليار دولار.

وأعلن البنك عن تحقيق 5.6 مليارات دولار صافي ربح بزيادة 16.2%، فيما بلغت الإيرادات 30.43 مليار دولار بارتفاع 7.9%.

وبحسب نتائج أعمال المصرف، حقق البنك صافي ربح بقيمة 2.1 مليار دولار في وحدة الأسواق العالمية، مدفوعاً بارتفاع إيرادات التداول بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 6.4 مليارات دولار.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك «براين موينيهان»، في البيان، إن الكفاءة التشغيلية للمصرف تحسنت في الربع الأول، حيث لا يزال نشاط العملاء قوياً بدعم من مرونة الإنفاق الاستهلاكي.