"سناب" تعتزم تسريح 16% من موظفيها ضمن هيكلة يقودها الذكاء الاصطناعي

قفزت أسهم شركة سناب، الأربعاء، بعد إعلانها خططاً لخفض ما يصل إلى 16% من قوتها العاملة عالمياً، في إطار سعيها للاستفادة من الكفاءة التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال الرئيس التنفيذي إيفان شبيغل، في رسالة إلى الموظفين، إن التخفيضات ستطال نحو 1000 موظف، إلى جانب إلغاء ما لا يقل عن 300 وظيفة شاغرة، فيما ارتفع سهم الشركة بنحو 8.6% خلال التداولات.

وتعتزم الشركة، المالكة لتطبيق «سناب شات»، إعادة توجيه مواردها نحو أولوياتها الرئيسية، وعلى رأسها تحسين صافي الربحية.

وأضاف شبيغل: «كنت قد وصفت سناب في الخريف الماضي بأنها تمر بلحظة حاسمة تتطلب أسلوب عمل جديداً أكثر سرعة وكفاءة، مع التحول نحو نمو مربح».

وتابع: «نعتقد أن التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي يمكّن فرقنا من تقليل الأعمال المتكررة، وزيادة سرعة التنفيذ، وتعزيز دعم مجتمعنا وشركائنا والمعلنين».

وأشار إلى أن فرقاً صغيرة داخل الشركة بدأت بالفعل في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحقيق تقدم ملموس في عدد من المبادرات، بما في ذلك خدمة «سناب شات بلس»، وتحسين أداء منصة الإعلانات، ورفع كفاءة البنية التحتية لتطبيق «سناب لايت».

وفي عرض تقديمي للمستثمرين، أوضحت الشركة أنها تواجه ضغوطاً من شركات عملاقة تمتلك موارد أكبر، إلى جانب شركات ناشئة سريعة النمو، مؤكدة أنها تسعى إلى تعزيز الربحية عبر «تحول تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي» من خلال تحسين سير العمل والاعتماد على فرق أصغر حجماً.

كما تخطط المنصة لإسناد المهام إلى فرق صغيرة عالية التركيز، مع توسيع قدرات وكلاء الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن هذه الأنظمة باتت تولد أكثر من 65% من الشيفرات الجديدة داخل الشركة، وتتعامل مع أكثر من مليون استفسار شهرياً.

من المتوقع أن تتراوح تكاليف إعادة الهيكلة لدى «سناب» بين 95 مليوناً و130 مليون دولار خلال الربع الثاني، مع ترجيح استمرار عملية تسريح الموظفين إلى الربع الثالث وما بعده، نظراً لارتباط إلغاء الوظائف بمتطلبات قانونية محلية.

وقال الرئيس التنفيذي إيفان شبيغل إن عمليات التسريح ستسهم في خفض قاعدة التكاليف السنوية للشركة بأكثر من 500 مليون دولار بحلول النصف الثاني من عام 2026. كما تتوقع الشركة تحقيق إيرادات تبلغ 1.5 مليار دولاراً في الربع الأول، بزيادة سنوية قدرها 12%.

وسيحصل الموظفون في الولايات المتحدة على إشعارات عبر البريد الإلكتروني خلال الساعة المقبلة تتضمن الخطوات التالية، على أن يتلقوا تعويضات تشمل رواتب لمدة أربعة أشهر، إلى جانب تغطية صحية، واستحقاقات أسهم، ودعم للانتقال الوظيفي. كما طُلب من فريق «سناب» في أمريكا الشمالية العمل من المنزل.