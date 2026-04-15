5.6 مليارات دولار أرباح مورجان ستانلي بارتفاع 30%



حقق بنك «مورجان ستانلي» قفزة تاريخية في أدائه المالي خلال الربع الأول من عام 2026، حيث أعلن عن تحقيق صافي إيرادات قياسية، وهو ما يعكس كفاءة تشغيلية عالية في ظل تقلبات السوق العالمية.

وبلغت أرباح البنك 5.6 مليارات دولار في الربع الأول بارتفاع 30.2%، فيما وصلت الإيرادات إلى 20.6 مليار دولار بزيادة 16.4%.

ووصف رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للبنك «تيد بيك» هذه النتائج بأنها «قياسية» تجسد قدرة البنك على تحقيق مستوى عالٍ من الأداء التشغيلي في مختلف قطاعاته.

وأشار «بيك» إلى أن العائد على رأس المال الملموس وصل إلى مستوى استثنائي بلغ 27.1%، مدفوعاً بنشاط العملاء العالمي القوي في قطاع الأوراق المالية المؤسسية، والزخم المستمر في إدارة الثروات.

وبحسب التقرير الصادر الأربعاء، كشف النمو المتزامن في إيرادات الأسهم (+25%) والدخل الثابت (+29%) عن قدرة فائقة على استغلال نشاط العملاء المكثف في المشتقات والسلع الأساسية في ظل تقلبات الأسواق.