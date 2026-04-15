أوروبا تطلق سلاحاً رقمياً لحماية الأطفال من منصات التواصل



أعلنت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن تطبيق التحقق من العمر الذي يعمل الاتحاد الأوروبي على تطويره أصبح جاهزاً من الناحية التقنية، تمهيداً لإطلاقه قريباً، في خطوة تستهدف الحد من وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي.

وخلال مؤتمر صحفي في بروكسل، إلى جانب مفوضة الشؤون الرقمية هينا فيركونن، أكدت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يتقدم بسرعة وحزم في تنفيذ قواعده الرقمية، مشددة على أن المنصات الإلكترونية ستتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تقصير.

وأوضحت أن التطبيق الجديد يمثل أداة فعالة لدعم أولياء الأمور والمعلمين ومقدمي الرعاية في حماية الأطفال، مع تأكيد واضح على أن الاتحاد لن يتهاون مع أي شركة تنتهك حقوق القُصّر.

من جانبها، أشارت فيركونن إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إنشاء آلية تنسيق مشتركة لضمان تطبيق نظام التحقق من العمر عبر مختلف الدول الأعضاء، في إطار تشديد الرقابة على استخدام الأطفال للمنصات الرقمية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه أوروبي أشمل لتعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت، وفرض التزامات أكثر صرامة على شركات التكنولوجيا الكبرى.