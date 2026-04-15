اليابان تحقق رقماً قياسياً بقطاع السياحة في مارس



سجلت اليابان رقماً قياسياً جديداً في عدد السياح الأجانب خلال شهر مارس، رغم انخفاض ملحوظ في أعداد الزوار من الصين، وتراجع القادمين من الشرق الأوسط، وفق بيانات رسمية صدرت الأربعاء.

وبحسب المنظمة الوطنية اليابانية للسياحة بلغ عدد السياح الدوليين نحو 3.6 ملايين زائر، بزيادة سنوية قدرها 3.5 %، وهو أعلى رقم يُسجل لهذا الشهر على الإطلاق.

في المقابل انخفض عدد السياح الصينيين بنسبة 56 %، ليصل إلى 291.6 ألف زائر، بعد دعوات رسمية من بكين لمواطنيها بتجنب السفر إلى اليابان خلال العام الماضي. كما تراجع عدد الزوار من الشرق الأوسط بنسبة 30 % إلى 16.7 ألف زائر، متأثراً بالتوترات الإقليمية والحرب مع إيران.

ويأتي هذا التراجع في ظل توتر العلاقات بين طوكيو وبكين، خصوصاً بعد تصريحات رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في نوفمبر الماضي بشأن احتمال تدخل اليابان عسكرياً في حال محاولة الصين السيطرة على تايوان.

ورغم هذه التحديات تواصل اليابان جذب أعداد قياسية من السياح، ما يعكس قوة قطاعها السياحي، وقدرته على التعافي والنمو.