طفرة السيارات الهجينة تقود صادرات كوريا الجنوبية للنمو



سجلت جمهورية كوريا الجنوبية الشقيقة ارتفاعاً في صادرات السيارات خلال شهر مارس، مدفوعة بالطلب القوي على السيارات الهجينة، وفق بيانات رسمية.

وأفادت وكالة يونهاب نقلاً عن وزارة التجارة والصناعة، بأن إجمالي قيمة صادرات السيارات بلغ 6.37 مليارات دولار، بزيادة 2.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليسجل بذلك ثاني أعلى مستوى لصادرات شهر مارس على الإطلاق.

وكانت السيارات الهجينة المحرك الرئيسي لهذا النمو، إذ قفزت قيمة صادراتها بنسبة 79 % على أساس سنوي، ما يعكس التحول المتزايد نحو المركبات الصديقة للبيئة في الأسواق العالمية.

وعلى صعيد الأسواق، ارتفعت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 33 %، في حين تراجعت الصادرات إلى آسيا والشرق الأوسط بنسبة 38.4 % و40.8 % على التوالي، متأثرة جزئياً بالتوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعكس هذه الأرقام استمرار قوة قطاع السيارات الكوري، خاصة مع تسارع الطلب العالمي على السيارات الهجينة والتقنيات المستدامة.