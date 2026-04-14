وزير الخزانة الأمريكي يدعو الفيدرالي للانتظار قبل خفض الفائدة

دعا وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، الفيدرالي الأمريكي إلى اتباع نهج «الترقب والانتظار» قبل اتخاذ قرار بخفض معدلات الفائدة، في ظل الحرب مع إيران، وفق ما قاله في مقابلة صحفية. وقال بيسنت إن الاقتصاد الأمريكي كان «قوياً جداً» في شهري يناير وفبراير، مضيفاً أن الفيدرالي يفعل الصواب بالجلوس ومراقبة تطورات الصراع قبل التحرك بشأن السياسة النقدية. وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في وضع متين، مشيراً إلى أنه «سيُفاجأ» إذا أقدم البنك المركزي الأوروبي على رفع معدلات الفائدة، في حين لفت إلى أن العديد من الدول الأوروبية، مثل المملكة المتحدة وبعض الدول الآسيوية، تقوم بدعم الطلب، على عكس الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن هذه السياسات تختلف عن النهج الأمريكي في إدارة الطلب، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتطورات الحرب في الشرق الأوسط. وقال إنه واثق من أن الارتفاعات الأخيرة في الأسعار لن «تترسخ ضمن توقعات التضخم»، في إشارة إلى تأثيرات الحرب في إيران على الاقتصاد الأمريكي.