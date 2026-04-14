«تسلا» تنتج روبوتات شبيهة بالبشر في مصنعها بشنغهاي

قال نائب رئيس شركة «تسلا»، وانج هاو، الثلاثاء، إنه يعتقد أن عمليات مصنع الشركة في شنغهاي سوف تساعد في التغلب على التحديات التي تواجه تحقيق الإنتاج الضخم للروبوتات الشبيهة بالبشر، في ظل توجه شركة السيارات الكهربائية الأمريكية العملاقة نحو مجال الروبوتات.

وأضاف وانج أن مصانع شنغهاي، شأنها شأن مصانع تسلا الأخرى، ستسهم في هذا التوجه بعد دخول الشركة عصر الروبوتات.

وأوضح وانج، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس شركة «تسلا الصين»، للصحفيين، خلال جولة نظمتها الحكومة في أحد مصانع الشركة في شنغهاي، أن الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، أشار سابقا إلى أن الإنتاج على نطاق واسع يمثل تحدياً رئيسياً في تصنيع الروبوتات الشبيهة بالبشر.

وقال وانج إنه يعتقد أن ذراع التصنيع في شنغهاي «تمثل مفتاحاً ذهبياً لحل هذا التحدي»، لكنها لم تحدد كيف ستدعم هذه العمليات أعمال الشركة في مجال الروبوتات.