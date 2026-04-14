تراجع مبيعات بي إم دبليو خلال الربع الأول

تراجعت مبيعات بي إم دبليو خلال الربع الأول من عام 2026. وأعلنت شركة بي إم دبليو الثلاثاء أن ضعف المبيعات في الصين وضعف مبيعات السيارات الكهربائية كان لهما تأثير عكسي على أداء الشركة خلال الربع الأول.

وسجلت الشركة مبيعات بلغت 565748 سيارة بانخفاض بنسبة 3.5 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان التراجع واضحاً بالنسبة للطراز الأساسي لبي إم دبليو الذي تراجعت مبيعاته بنسبة 4.6 % لتصل إلى 496050 سيارة خلال الفترة من يناير حتى مارس 2026.

ويرجع الانخفاض إلى التراجع الحاد الذي بلغت نسبته 10 % في المبيعات في الصين لتسجل 144 ألف سيارة. وتراجعت المبيعات في السوق الأمريكي بنسبة 4.3 % لتصل إلى نحو 90 ألف سيارة.

وسجلت الشركة أداء أفضل في ألمانيا، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 10.7 % لتصل إلى 68 ألف سيارة. وارتفعت المبيعات في أوروبا بأكملها بنسبة 3 % لتصل إلى 236 ألف سيارة.