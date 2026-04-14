43.51 مليار دولار قيمة صادرات تكنولوجيا المعلومات بكوريا خلال مارس

ارتفعت صادرات جمهورية كوريا من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بأكثر من الضعف خلال شهر مارس الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بالطلب القوي على أشباه الموصلات في ظل الطفرة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقًا لبيانات وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية، الصادرة اليوم الثلاثاء .

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن قيمة صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بلغت 43.51 مليار دولار أمريكي الشهر الماضي، بارتفاع عن 20.52 مليار دولار في العام السابق، وفقًا لبيانات الوزارة.

وأشارت البيانات إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشهرية 40 مليار دولار خلال شهر مارس.

وأضافت أن الواردات ارتفعت بنسبة 32.2% على أساس سنوي لتصل إلى 16.15 مليار دولار، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 27.36 مليار دولار في هذا القطاع.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شكلت 50.5% من إجمالي صادرات البلاد البالغة 86.13 مليار دولار الشهر الماضي.

وأوضحت أن صادرات أشباه الموصلات قفزت بنسبة 151% لتصل إلى 32.84 مليار دولار، مقارنة بـ 13.06 مليار دولار في العام السابق، مدعومة بالطلب القوي من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي العالمية.