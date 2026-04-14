صادرات كوريا الجنوبية تقفز 36.7 % مطلع أبريل وتحقق فائضاً تجارياً قوياً

سجلت جمهورية كوريا الجنوبية الشقيقة أداءً قوياً في تجارتها الخارجية مع بداية شهر أبريل، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 36.7 % خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر واضح على تعافي الطلب العالمي وتسارع النشاط التجاري.

ووفقاً لبيانات وكالة الجمارك الكورية، بلغت قيمة الصادرات نحو 25.2 مليار دولار خلال الفترة من 1 إلى 10 أبريل، مقابل 18.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس نمواً لافتاً في شحنات السلع الكورية إلى الأسواق الدولية.

وفي المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 12.7 % على أساس سنوي لتصل إلى 22.1 مليار دولار، مدفوعة بزيادة الطلب على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وهو ما يعكس استمرار النشاط الصناعي داخل الاقتصاد الكوري.

وأسفر هذا الأداء عن تحقيق فائض تجاري بقيمة 3.1 مليارات دولار خلال الفترة المذكورة، ما يعزز من موقع كوريا الجنوبية كأحد أبرز الاقتصادات التصديرية في آسيا.

يعكس النمو القوي في الصادرات تحسناً في الطلب الخارجي على المنتجات الكورية، خاصة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد.

كما يشير إلى مرونة الشركات الكورية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية. وفي الوقت نفسه، يعكس ارتفاع الواردات استمرار زخم الإنتاج المحلي، حيث تعتمد الصناعات الكورية بشكل كبير على استيراد المواد الأولية، ما يعزز من دورة النشاط الاقتصادي.