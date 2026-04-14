روسيا تقترح إنشاء احتياطات غذائية مشتركة مع دول «بريكس»

اقترح ألكسندر ماسلينيكوف، نائب أمين مجلس الأمن الروسي، إنشاء احتياطات غذائية مشتركة مع دول مجموعة «بريكس» ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وذلك في خطوة تهدف إلى تحييد المخاطر المتزايدة التي يفرضها النزاع في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح «ماسلينيكوف» أن الأزمة الراهنة تعطل مسارات التجارة العالمية، مشيراً إلى أن نحو ثلث تجارة الأسمدة العالمية كانت تمر عبر مضيق «هرمز» الذي بات مغلقاً بشكل شبه كامل منذ بدء الصراع؛ ما يهدد بنقص حاد في المدخلات الزراعية التي تعتمد عليها نصف المحاصيل العالمية، بحسب «رويترز».

وحذر المسؤول الروسي، أمس، من أن استمرار اضطرابات أسعار النفط والغاز الطبيعي والأسمدة سيؤدي إلى أعلى موجة تضخم في أسعار الغذاء العالمية منذ سنوات، مرجحاً ارتفاع عدد الجوعى عالمياً إلى رقم قياسي يبلغ 673 مليون نسمة.

ومن المتوقع أن يتصدر ملف الأمن الغذائي جدول أعمال المباحثات التي سيجريها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، مع نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، حيث تسعى روسيا لتعزيز مكانتها كمصدر رئيس للغذاء عالمياً، مستهدفة زيادة صادراتها الزراعية بنسبة 50% بحلول عام 2030.