واردات آسيا من الغاز المسال الأدنى في 6 سنوات

هبطت واردات آسيا من الغاز الطبيعي المسال إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من 6 سنوات، في ظل تفاقم الصراع في منطقة الشرق الأوسط الذي أدى لاختناق الإمدادات العالمية وإجبار كبار المشترين على خفض معدلات الاستهلاك بشكل قسري.

ووفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها وكالة «بلومبرغ»، انخفض المتوسط المتحرك لـ30 يوماً للشحنات الصافية إلى المنطقة دون 600 ألف طن خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ وهو المستوى الأقل منذ يونيو 2020، حينما تسببت جائحة «كوفيد» آنذاك في انهيار الطلب الآسيوي على الغاز.

وتشير البيانات إلى أن باكستان لم تتسلم أي شحنة منذ مطلع مارس بعد توقف الإنتاج في قطر الشهر الماضي، فيما هوت واردات الصين بنسبة 30 %، والهند بنسبة 20 % على أساس سنوي، كما تراجعت الشحنات إلى مشترين رئيسيين، من بينهم اليابان وكوريا الجنوبية، إلى أدنى مستوى موسمي لها منذ 6 سنوات.