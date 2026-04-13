24 % نمو أرباح «جولدمان ساكس» الفصلية

سجل مصرف جولدمان ساكس، الأمريكي، إيرادات وأرباحاً فصلية تفوق التوقعات خلال الربع الأول من 2026، بدعم من عمليات إبرام الصفقات وانتعاش تداولات الأسهم، إلى جانب قوة نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية.

وقال ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي للمصرف، في بيان أمس، إن البنك حقق أداءً قوياً خلال الربع الأول رغم تزايد تقلبات الأسواق، مضيفاً أن البيئة الجيوسياسية لا تزال معقدة في ظل حالة عدم اليقين.

وحسب نتائج أعمال المصرف، قفزت إيرادات تداول الأسهم بنسبة 27% لتسجل مستوى قياسياً عند 5.33 مليارات دولار، في حين تراجعت إيرادات نشاط الدخل الثابت والعملات والسلع بنحو 10% إلى 4.01 مليارات دولار.