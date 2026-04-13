طفرة في أسعار المعادن النادرة بالصين تعزز مكاسب الأسهم

صعدت أسهم شركات إنتاج المعادن الأرضية النادرة في الصين خلال تداولات الاثنين، عقب إعلان كبار المنتجين زيادة حادة في أسعار المنتجات للربع الثاني من عام 2026، في خطوة تعكس حالة من شح المعروض وزيادة الطلب العالمي على تلك المعادن التي تستخدم في التكنولوجيا الحديثة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وصعد سهم شركة «إنر منجوليا باوتو ستيل يونيون» بنسبة تصل إلى 8.5%، فيما ارتفع سهم شركة «تشاينا نورثرن رير إيرث جروب هاي-تك» بنسبة 3.1%، وأضاف سهم شركة «تشاينا رير إيرث ريسورسز آند تكنولوجي» 2.5%.

جاءت هذه التحركات عقب إفصاحات من شركتي «تشاينا نورثرن رير إيرث» و«باوتو»، اللتين حددتا أسعار مركزات المعادن النادرة للربع الثاني عند 38.8 ألف يوان (5678 دولاراً) للطن، بزيادة قدرها 45% تقريباً عن الربع الأول، بحسب «بلومبرغ».