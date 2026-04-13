فينريون السويسرية توسّع أعمالها إقليمياً عبر بوابة دبي

أعلنت فينريون، الشركة السويسرية المختصة بإدارة الأصول الكمية المعروفة بترجمة الأبحاث الأكاديمية إلى استراتيجيات استثمارية عالية الأداء على أرض الواقع، عن توسيع حضورها العالمي لتشمل منطقة الشرق الأوسط من خلال افتتاح مكتب تمثيلي في مركز دبي المالي العالمي بعد حصولها على الترخيص التنظيمي الكامل.

ويُعتبر المكتب الجديد الواقع في قلب دبي نقطة دخول استراتيجية إلى منطقة الشرق الأوسط، في ظل التحول الاقتصادي المتسارع الذي تشهده المنطقة والطلب المتنامي على حلول استثمارية متطورة ومدعومة بالبحث العلمي. ويعكس هذا التوسع نحو دبي الاستراتيجية الشاملة للشركة في توحيد قدراتها البحثية العالمية مع الأسواق عالية النمو، ودعم العملاء في التعامل مع بيئات استثمارية بالغة التعقيد.

تطور مؤسساتي

وقال الدكتور رالف سيز، المالك والرئيس التنفيذي لفينريون بهذه المناسبة: «تمثّل منطقة الشرق الأوسط سوقاً جذاباً ومتسارع النمو، يتميز بتطور مؤسساتي متزايد وتوجه راسخ نحو استراتيجيات الاستثمار التي تركز على المستقبل. يتيح لنا تعزيز حضورنا في دبي التعاون بشكل أوثق مع الشركاء الإقليميين، وتقديم نهجنا القائم على البحث إلى سوق واعد للغاية يواصل تطوره بوتيرة متسارعة».

وتأسست فينريون عام 2009 بوصفها شركة منبثقة عن جامعة سانت غالن، وتتخصص في تطوير استراتيجيات استثمارية مدعومة بالبيانات تشمل الأسهم والدخل الثابت والذهب والمشتقات المالية، وذلك لصالح المؤسسات الاستثمارية ومكاتب العائلات وأصحاب الثروات الضخمة. تدير الشركة ما يقارب 7 مليارات دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، كما طوّرت عدداً من خوارزميات الاستثمار الحاصلة على براءات اختراع.

عوائد مُجزية

ومع تسارع وتيرة اقتصادات دول التعاون نحو التنويع وتركيزها المتزايد على التكنولوجيا والبنية التحتية، ستقدم فينريون نهجاً متميزاً يقوم على تصميم استراتيجيات تهدف إلى تعزيز التنويع وتقوية إدارة المخاطر وتحقيق عوائد مُجزية معدّلة وفق مستوى المخاطر.

تكتسب الشركة ثقة واسعة في الأوساط المالية عبر سجلها الحافل في تحقيق أداء استثماري طويل الأمد، ولذا فقد حصدت جوائز مرموقة في القطاع، من بينها جوائز «ليبر لصناديق الاستثمار». كما تمتلك الشركة قاعدة متنوعة من العملاء المؤسّسين عبر أوروبا، ما يعكس مكانتها الراسخة لدى المستثمرين المتخصصين.

الخبرة العالمية

وقالت ندى حسن، رئيسة منطقة الشرق الأوسط في فينريون: «تُعد دول مجلس التعاون الخليجي من البيئات الاستثمارية الأكثر ديناميكية، إذ تتنامى فيه مجمعات رأس المال المؤسسي والخاص وإقبال واضح نحو الابتكار. يُقرّبنا وجودنا في دبي من المستثمرين الذين يملكون رؤية متشابهة عن المنطقة، ويتيح لنا تقديم استراتيجياتنا المصممة خصيصاً لاحتياجات كل عميل على حدة، والتي تجمع بين الخبرة العالمية والفهم العميق للسوق المحلية».

ومن خلال مكتبها التمثيلي في دبي، تركز فينريون على بناء شراكات طويلة الأمد مع المستثمرين الإقليميين، مع الاستفادة من التعاون المحلي للتعامل مع ديناميكيات السوق والأطر التنظيمية.