الفيدرالي الأميركي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير رغم ضغوط ترامب

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) على سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير، ليستقر في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، وذلك في خطوة جاءت متماشية مع توقعات الأسواق، رغم الضغوط المتزايدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض الفائدة.

وأكد الفيدرالي في بيانه أن "حالة الضبابية التي تكتنف الآفاق الاقتصادية قد تضاءلت، لكنها لا تزال مرتفعة"، مشيراً إلى استمرار مراقبة البيانات الاقتصادية واتجاهات التضخم وسوق العمل لاتخاذ قراراته المستقبلية.

ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الأسواق الأميركية حالة من الترقب، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتزايد الدعوات السياسية لضخ مزيد من التحفيز النقدي.