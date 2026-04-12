أسعار الوقود في ألمانيا تسجل انخفاضاً جديداً

انخفضت أسعار الوقود في ألمانيا مرة أخرى، وإن كان بنسبة أقل مما كانت عليه في الأيام السابقة.

ووفقاً لبيانات نادي السيارات الألماني"ايه دي ايه سي"، انخفض سعر الديزل في المتوسط اليومي على مستوى البلاد أمس السبت بمقدار 4ر1 سنت ليصل إلى 301ر2 يورو للتر الواحد، كما انخفض سعر البنزين الممتاز فئة إي 10 بمقدار 3ر0 سنت ليصل إلى 101ر2 يورو للتر.

وبلغ المتوسط اليومي لسعر الديزل أول أمس الجمعة 315ر2 يورو للتر، وهو ما يقل بمقدار 1ر3 سنتات عن سعره يوم الخميس الماضي. أما البنزين فئة إي 10، فقد بلغ سعره أول أمس 104ر2 للتر، أي أقل بمقدار 8ر0 سنت عن اليوم السابق. يذكر أن مقدار التراجع يوم الخميس كان أكبر بكثير، حيث تجاوز 7 سنتات للديزل وأكثر من 4 سنتات للبنزين.

غير أن أسعار الوقود عادت إلى الارتفاع بشكل ملحوظ ظهر اليوم؛ فبين الساعة 11:45 صباحاً و12:15 ظهراً، ارتفع سعر الديزل بمقدار 7ر9 سنتات ليصل إلى 364ر2 يورو للتر، بينما ارتفع سعر البنزين بمقدار 3ر9 سنتات ليصل إلى 164ر2 يورو، حسبما أعلن النادي.

وكانت القفزات السعرية في وقت الظهيرة أمس أعلى من ذلك، حيث ارتفع سعر الديزل بمقدار 2ر10 سنتات، وزاد سعر البنزين بمقدار 7ر9 سنتات، وبذلك جاءت زيادة الأسعار في وقت الظهيرة في هذين اليومين ضمن أعلى الزيادات المسجلة منذ تطبيق قاعدة الساعة 12 ظهرا (حيث لا يحق رفع سعر الوقود إلا مرة واحدة فقط عند الثانية عشرة ظهرا، مع إمكانية تخفيض السعر أكثر من مرة على مدار اليوم).

ومع ذلك، يرى نادي السيارات الألماني أنه بالنظر إلى أسعار النفط وسعر صرف اليورو مقابل الدولار، فإن الأسعار لا تزال مرتفعة للغاية. وأشار النادي إلى أن شركات النفط لا تستغل هوامش تخفيض الأسعار بشكل كافٍ.