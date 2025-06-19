«المركزي السويدي» يخفض الفائدة للمرة السابعة

قرر البنك المركزي السويدي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ليصل إلى 2.0 بالمئة، في سابع تخفيض له منذ مايو العام الماضي.

وقال البنك في بيان، إن توقعات التضخم انخفضت قليلاً مقارنة بالتقديرات السابقة، مما يتيح مساحة لمزيد من التيسير النقدي.

وأوضح البنك أن توقعات التضخم والنمو الاقتصادي تشير إلى الحاجة إلى سياسة نقدية أكثر مرونة، يتوقع البنك مزيداً من عمليات خفض الفائدة خلال هذا العام.

وأشار «المركزي السويدي» خلال مايو الماضي إلى إمكانية مواصلة تخفيف السياسة النقدية، في الوقت الذي قرر فيه الإبقاء على معدل الفائدة عند 2.25% في الشهر ذاته.