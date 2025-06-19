تراجع الصادرات اليابانية للمرة الأولى في 8 أشهر

تراجعت الصادرات اليابانية في شهر مايو الماضي للمرة الأولى منذ 8 أشهر.

وانخفضت قيمة الصادرات اليابانية في مايو بنسبة 1.7% على أساس سنوي لتصل إلى 8.1 تريليونات ين «نحو 55.9 مليار دولار أمريكي»، وهو تراجع أقل من التوقعات التي أشارت إلى انخفاض نسبته 3.8%، بعد ارتفاع بنسبة 2%.

وسجلت الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة في مايو الماضي انخفاضاً بنسبة 11.1% مقارنة بالعام الماضي، متأثرة بتراجع نسبته 24.7% في صادرات السيارات، وانخفاض بنسبة 19% في مكونات السيارات، في حين أسهم ارتفاع قيمة الين في تقليص القيمة الإجمالية للشحنات، كما تراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 8.8%.