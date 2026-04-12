الصين تطلق أول مشروع بحري لضخ الكربون في هاينان جنوب البلاد

أعلنت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري "كنوك" أمس السبت، أن أعمال البناء بدأت رسميا لمشروع احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه في حقل الغاز "دونغفانغ 1-1" الواقع في مقاطعة هاينان جنوب الصين.

ويمثل المشروع أول مبادرة تجريبية في الصين تطبق تكنولوجيا ضخ الكربون البحرية لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي.

وسيتمكن المشروع، عند تشغيله الكامل، من تخزين أكثر من مليون طن من ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض سنويا بشكل دائم.

ويعد ضخ الكربون لتعزيز إنتاج الغاز فرعا متخصصا من تكنولوجيا احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه؛ حيث يتمثل مبدأه الأساسي في تحويل ثاني أكسيد الكربون الناتج أثناء استخراج الغاز الطبيعي إلى مورد ذي قيمة.

ويتم بعد احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتنقيته، ضغطه وضخه مرة أخرى في المكامن الغازية، حيث يعمل كقوة دافعة لإطلاق احتياطيات الغاز الطبيعي التي يصعب استخراجها.

وقال رئيس مشروع احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه في حقل الغاز "دونغفانغ 1-1" بفرع هاينان لشركة "كنوك" يوي فا سونغ، إن المبادرة ستنقل عمليات إزالة الكربون من المصانع البرية مباشرة إلى المنصات البحرية، موضحا أن هذا التحول يحقق خفض الكربون عند المصدر لإنتاج الغاز الطبيعي البحري، ما يزيد بشكل كبير من كفاءة التشغيل والأداء البيئي.

وسيرتبط المشروع بالكامل بالبنية التحتية الإنتاجية القائمة لحقل الغاز "دونغفانغ 1-1" عند إكماله، وسيعزز قدرة النقل لشبكة الأنابيب تحت البحر في بحر يينغقهاي ويدعم تنمية موارد الغاز الطبيعي الغنية بالكربون في المنطقة.