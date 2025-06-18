ترامب يصف باول بـ«الغبي».. ويقول «ربما لن يخفض» أسعار الفائدة الأربعاء

مع اقتراب موعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير بشأن أسعار الفائدة، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء رئيسه جيروم باول، واصفاً إياه بـ«الغبي»، ومشككاً في أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة.

في أحدث هجوم له على باول، والذي يعود إلى سنوات، قال ترامب إن سعر الفائدة الرئيسي للاقتراض في الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يكون أقل بنقطتين مئويتين على الأقل.

وقال ترامب في تصريحات مرتجلة أمام البيت الأبيض: «إذن لدينا شخص «غبي»، بصراحة، ربما لن تخفضوا أسعار الفائدة اليوم». «أوروبا أجرت 10 تخفيضات، ولم نقم نحن بأي تخفيض. وأعتقد أنه سياسي، لا أعرف. إنه سياسي ليس ذكياً، لكنه يُكلف البلاد ثروة طائلة».

جاءت هذه التصريحات قبل ساعات تقريباً من إصدار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، بيانها بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب تحديث لتوقعاتها بشأن توجهات السياسة النقدية والعديد من التدابير الاقتصادية الرئيسية خلال السنوات القليلة المقبلة.

هذا ولا تشير أسعار السوق إلى احتمال خفض الفائدة في هذا الاجتماع، ومن المتوقع اتخاذ الخطوة التالية في سبتمبر. ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي حالياً سعر فائدة الاقتراض لليلة واحدة في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%.

أسئلة بلا إجابة

أعرب باول وزملاؤه عن ترددهم في تعديل أسعار الفائدة في ظل وجود العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها بشأن الاقتصاد.

أولاً، لا يزال التأثير طويل المدى لرسوم ترامب الجمركية غير معروف. لم تتغير مؤشرات التضخم كثيراً منذ تطبيق الرسوم الجمركية في أبريل، ولكن عوامل مختلفة تضافرت لتخفيف وطأة هذا التأثير.

مع ذلك، قال ترامب إن ارتفاع أسعار الفائدة يكلف الولايات المتحدة «مئات المليارات» من الدولارات من تكاليف التمويل التي كان من الممكن توفيرها إذا خفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

قال ترامب: «إذا كان قلقاً بشأن التضخم، فلا بأس. أتفهم ذلك. لا أعتقد أنه سيُثار أي جدل. حتى الآن لم يحدث ذلك».

وأضاف الرئيس: «لكن لدينا الآن رجلاً يرفض خفض سعر الفائدة الفيدرالية، يرفض القيام بذلك فحسب، وهو ليس شخصاً ذكياً. لا أعتقد أنه سياسي إلى هذه الدرجة. أعتقد أنه يكرهني، لكن لا بأس».

التقى ترامب وباول مؤخراً في البيت الأبيض، على الرغم من عدم الكشف عن الكثير حول ما تمت مناقشته. وقد تعهد باول وزملاؤه بعدم التأثر بالضغوط السياسية، التي تصاعدت لتشمل مسؤولين آخرين في الإدارة، مثل نائب الرئيس جيه دي فانس.

حتى أن ترامب فكّر في تعيين نفسه رئيساً للاحتياطي الفيدرالي، قائلاً: «سأكون أفضل بكثير من هؤلاء الأشخاص».

هذا وتنتهي ولاية باول في مايو 2026، وقد صرّح ترامب بأنه ينوي تسمية خلف له قريباً.