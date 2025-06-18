النساء أكثر قلقاً بشأن الاقتصاد من الرجال في عهد ترامب

موسى علي

أظهرت نتائج استطلاع أجرته صحيفة الغارديان البريطانية، أن النساء في مختلف الأطياف السياسية يشعرن بقلق أكبر إزاء حالة الاقتصاد الأمريكي والتضخم في عهد دونالد ترامب مقارنة بالرجال.

بعد عودة ترامب إلى السلطة، أصبح الديمقراطيون أكثر قلقاً بشأن الاقتصاد من الجمهوريين، إلا أن التشاؤم كان أعلى لدى النساء، حتى بين الجمهوريين والمستقلين، وفقاً لاستطلاع رأي جديد أجرته مؤسسة هاريس.

بشكل عام، أفاد 62% من النساء و47% من الرجال بأن الاقتصاد والتضخم يتدهوران، بفارق 15 نقطة مئوية، حيث أعربت النساء الديمقراطيات والجمهوريات على حد سواء عن قلقهن بشأن الاقتصاد أكثر من الرجال.

قال ليبي رودني، كبيرة مسؤولي الإستراتيجية في شركة هاريس بول: "ما غاب عن الجميع: النساء لسن متشائمات بشأن الاقتصاد، بل واقعيات". وأضافت: "تعاني النساء من تداعيات التضخم الحاد على السلع الأساسية، مثل البقالة ورعاية الأطفال، بطرق لا تستطيع محافظ الأسهم استيعابها".

تعتبر هذه الأخبار مقلقة لإدارة ترامب، فالنساء أكثر ميلاً من الرجال للتسجيل للتصويت والحضور في صناديق الاقتراع، ورغم أن ترامب حقق مكاسب بين النساء في انتخابات 2024، إلا أن النساء كنّ أكثر ميلاً للتصويت لكامالا هاريس بنسبة 10%، وأظهرت تحليلات حديثة أن جزءاً كبيراً من فوز ترامب يُعزى إلى المكاسب التي حققها الرجال، وخاصة الرجال غير البيض .

وفي سلسلة من الأسئلة حول نظرتهم لحالة الاقتصاد، أعرب معظم المشاركين (78%) - رجالاً ونساءً - عن مخاوفهم بشأن حجم عدم اليقين، وخاصة فيما يتعلق بالأسعار، ومع ذلك، يبدو أن النساء يتحملن العبء الأكبر من السياسة الاقتصادية لترامب، وخاصة فيما يتصل بالتعريفات الجمركية.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن النساء أكثر عرضة للشعور بتأثيرات التضخم بسبب عدم المساواة بين الجنسين على نطاق أوسع، بما في ذلك الفجوات في الأجور ومسؤوليات الأسرة، في حين قالت أغلبية المستجيبين إنهم مسؤولون بشكل أساسي عن التسوق لأسرهم، أفاد عدد أكبر من النساء (71%) مقارنة بالرجال (62%) بأنهم المتسوقون الأساسيون لأسرهم.

ويترجم هذا الاختلاف في مسؤولية التسوق المنزلي إلى فجوات أوسع في الاهتمام بقدرة الأسرة على تحمل التكاليف والأسعار، حيث قالت المزيد من النساء إنهن يشعرن بقلق بالغ بشأن أسعار المواد الغذائية (52% من النساء مقارنة بـ 39% من الرجال).

وقالت نساء كثيرات إنهن يقضين وقتاً أطول في محاولة العثور على صفقات أو الذهاب إلى متاجر أكثر بأسعار معقولة (36% مقابل 26%)، في حين أفادت أخريات إنّ أمنهن المالي يزداد سوءاً بسبب صعوبة قدرتهن على تحمل تكاليف السلع والخدمات الأساسية (55% مقابل 46%).

ازدادت الفروقات عندما سُئل المشاركون عن مدى ارتياحهم لتحمل تكاليف أنماط حياتهم في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، بما في ذلك تكاليف تكوين أسرة، ومنزل، والعيش كفرد واحد، ورعاية الأطفال، أفادت 27% فقط من النساء بأنهن يشعرن بالارتياح لتحمل تكاليف تكوين أسرة الآن، مقارنةً بـ 43% من الرجال.

على الرغم من انخفاض ثقة جميع المشاركين في تغيير وظائفهم، أبدى 34% من الرجال ثقتهم في تغيير وظائفهم مقارنةً بـ 25% من النساء، كما أن النساء أكثر تشاؤماً بشأن الحصول على زيادة كبيرة في الراتب هذا العام، إذ قالت 54% من النساء إنهن يتوقعن الحصول على زيادة، مقارنةً بـ 63% من الرجال.

يمكن أن يؤثر انعدام الثقة بالاقتصاد على سلوك الناس، وخاصة على الإنجازات الكبرى التي قد يحققونها في حياتهم، فهم أكثر عرضة لتأجيل شراء منزل أو تكوين أسرة أو تغيير وظائفهم.

وأفاد رودني: "نشهد جيلاً يعيش ما نسميه "ضائقة مالية متوقعة"، هذا ليس قلقاً عابراً؛ بل هو المعادل الذهني لحبس أنفاسك تحت الماء، انتظاراً لظهور السطح".

الاقتصاد في البقالة

ما يُشكّل "الاقتصاد" لشخص ما قد يختلف تماماً عمّا يعنيه لشخصٍ آخر، بالنسبة للبعض، يُمكن تعريف الاقتصاد بشكل كبير بأداء سوق الأسهم الأمريكية؛ بينما بالنسبة للكثيرين يكمن في سعر فاتورة البقالة الأسبوعية.

على مدار السنوات القليلة الماضية، ازدهرت قطاعات من الاقتصاد، بينما تسببت قطاعات أخرى في معاناة شديدة، وبلغت سوق الأسهم مستويات قياسية، وارتفعت ثروات فاحشي الثراء بشكل كبير، وفي الوقت نفسه، ظل سوق العمل مستقراً نسبياً، مع استقرار معدل البطالة عند حوالي 4 %.

المتسوق يحمل حقيبة

استمرت الأسعار في الولايات المتحدة في الارتفاع في مايو وسط رسوم ترامب الجمركية، ولكن حتى مع تمسك الأمريكيين بوظائفهم، ارتفعت الأسعار بشكل كبير، لا سيما في عام 2022، عندما بلغ معدل التضخم أعلى مستوى له منذ عقود عند 9 % وفي محاولة لخفض التضخم، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، مما جعل اقتراض المال، وخاصة للرهن العقاري، أكثر تكلفة بكثير مما كان عليه خلال الجائحة.

أظهرت استطلاعات رأي سابقة أجرتها مؤسسة هاريس قبل الانتخابات الأمريكية لعام 2024 ارتفاع مستوى التشاؤم في ظل إدارة بايدن، ويبدو أن العديد من الأمريكيين يُحمّلون البيت الأبيض مسؤولية ارتفاع التضخم، رغم أن التضخم انخفض في النهاية إلى أقل من 3 % في عامي 2023 و2024.

حتى الآن، في ولايته الثانية، استخدم ترامب الرسوم الجمركية كأداة رئيسية لتحقيق التوازن الاقتصادي، مدعياً أنها ستزيد من التصنيع المحلي، حتى الآن، أعلنت العديد من الشركات أنها ستحمّل المستهلكين مسؤولية ارتفاع الأسعار، أظهرت البيانات الأخيرة أن التضخم لم يرتفع بعد، لكن الاقتصاديين يحذرون من أن العديد من الشركات خزّنت البضائع تحسباً للرسوم الجمركية، وأن ارتفاع الأسعار قد يستمر حتى الصيف.